Одну из двух карточек-новичка O-Pee-Chee 1979 года с изображением Уэйна Гретцки продали на аукционе Heritage за рекордную сумму в $3,75 млн.

Предыдущий рекорд по продаже хоккейных коллекционных карточек установили пять месяцев назад. Тогда на аукционе Heritage продали единственную канадскую версию карточки новичка с изображением Уэйна Гретцки в период его игры за Эдмонтон Ойлерз за $1,29 млн.

Проданная карточка в декабре стала первой хоккейной, которая превысила отметку в $1 млн.

— Это новый рекорд. Я не удивлен, учитывая редкость и значимость этой карточки, в конце концов, это же Гретцки, — сказал спортивный директор Heritage Крис Айви.

Счастливчик, который приобрел карточку, попросил оставить его имя в анонимности.

Чем особенная эта карточка?

Это карточка хоккеиста-новичка 1979 года. Есть только две такие известные карточки в мире, сохранившиеся до наших дней.

В 2016 году одна из карт была продана на аукционе за $465 тыс. Тогда было известно только о существовании одной карточки.

— Есть только несколько карточек, которые были проданы за космические суммы. Это карточки с именами таких легенд, как Микки Мантл, ЛеБрон Джеймс, Майк Траут, Онус Вагнер и Майкл Джордан. Вполне целесообразно, что теперь величайший хоккеист всех времен и один из самых уважаемых спортсменов XX века пополнил эти ряды, — сказал вице-президент говорит Heritage Sports Дэн Имлер.

Фильм ЮКИ

Уэйна Гретцки считают величайшим игроком в истории хоккея и НХЛ. В документальной ленте Владимира Мулы Гретцки подтвердил свои украинские корни.

Подробнее о фильме можно узнать в рецензии на ЮКИ от Фактов ICTV.

Источник: Heritage Auctions