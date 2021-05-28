Одну з двох карток-новачка O-Pee-Chee 1979 року із зображенням Вейна Грецкі продали на аукціоні Heritage за рекордну суму у $3,75 млн.

Попередній рекорд з продажу хокейних колекційних карток встановили п’ять місяців тому. Тоді на аукціоні Heritage продали єдину канадську версію картки новачка із зображенням Вейна Грецкі у період його гри за Едмонтон Ойлерз за $1,29 млн.

Продана картка у грудні стала першою хокейною, що перевищила позначку в $1 млн.

— Це новий рекорд. Я не здивований, враховуючи рідкісність та значущість цієї картки, Зрештою, це ж Вейн Грецкі, – сказав спортивний директор Heritage Кріс Айві.

Щасливчик, що придбав картку, попросив залишити його ім’я в анонімності.

Чим особлива ця картка?

Це карточка хокеїста-новачка 1979 року. Є лише дві такі відомі картки у світі, що збереглися донині.

У 2016 році одна з карток була продана на аукціоні за $465 тис. Тоді було відомо лише про існування однієї картки.

— Є лише кілька карток, котрі були продані за космічні суми. Це картки з іменами таких легенд, як Міккі Мантл, ЛеБрон Джеймс, Майк Траут, Онус Вагнер і Майкл Джордан. Цілком доцільно, що тепер найвеличніший хокеїст усіх часів та один із найбільш шанованих спортсменів XX століття поповнив ці лави, – сказав віце-президент говорить Heritage Sports Ден Імлер.

Стрічка ЮКІ

Вейна Грецкі вважають найвеличнішим гравцем в історії хокею та НХЛ. У документальній стрічці Володимира Мули Вейн Грецкі підтвердив своє українське коріння.

Детальніше про фільм ви можете дізнатися у рецензії на ЮКІ від Фактів ICTV.

Джерело: Heritage Auctions