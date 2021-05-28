Итальянский специалист Массимилиано Аллегри возглавил туринский Ювентус.

— Аллегри сядет на тренерскую скамью, которую он очень хорошо знает, и в клубе, который любит и который любит его, чтобы вместе начать наше совместное путешествие к новым целям, — говорится на сайте Старой сеньоры.

Клуб не сообщил подробности контракта с 53-летним специалистом. Ранее сообщалось, что Аллегри подпишет контракт до 2025 года с зарплатой около €9 млн в год.

Массимилиано Аллегри уже тренировал Ювентус в период с 2014 до 2019 года. Вместе с бьянконери он выиграл 11 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Италии.

Итальянец дважды выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, где уступал каталонской Барселоне и мадридскому Реалу.

Отставка Андреа Пирло

28 мая Ювентус объявил об отставке Андреа Пирло с поста главного тренера команды.

42-летний специалист возглавил бьянконери в начале сезона 2020/21. По итогам сезона Ювентус занял лишь четвертое место в Серии А.