Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі очолив туринський Ювентус.

— Аллегрі сяде на тренерську лаву, яку він дуже добре знає, та у клубі, який любить та який любить його, щоб разом розпочати нашу спільну подорож до нових цілей, – йдеться на сайті Старої сеньйори.

Клуб не повідомив подробиці контракту з 53-річним фахівцем. Раніше повідомлялося, що Аллегрі підпише контракт до 2025 року із зарплатнею близько €9 млн на рік.

Массіміліано Аллегрі вже тренував Ювентус у період з 2014 до 2019 року. Разом із б’янконері він виграв 11 трофеїв, серед яких п’ять титулів чемпіона Італії.

Італієць двічі виводив туринців до фіналу Ліги чемпіонів, де поступався каталонській Барселоні та мадридському Реалу.

Відставка Андреа Пірло

28 травня Ювентус оголосив про відставку Андреа Пірло з поста головного тренера команди.

42-річний фахівець очолив б’янконері на початку сезону-2020/21. За підсумками сезону Ювентус посів лише четверту сходинку у Серії А.