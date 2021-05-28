Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі очолив туринський Ювентус.
— Аллегрі сяде на тренерську лаву, яку він дуже добре знає, та у клубі, який любить та який любить його, щоб разом розпочати нашу спільну подорож до нових цілей, – йдеться на сайті Старої сеньйори.
Клуб не повідомив подробиці контракту з 53-річним фахівцем. Раніше повідомлялося, що Аллегрі підпише контракт до 2025 року із зарплатнею близько €9 млн на рік.
Массіміліано Аллегрі вже тренував Ювентус у період з 2014 до 2019 року. Разом із б’янконері він виграв 11 трофеїв, серед яких п’ять титулів чемпіона Італії.
Bentornato, Max! #AllegriIN
— JuventusFC (@juventusfc) May 28, 2021
Італієць двічі виводив туринців до фіналу Ліги чемпіонів, де поступався каталонській Барселоні та мадридському Реалу.
Відставка Андреа Пірло
28 травня Ювентус оголосив про відставку Андреа Пірло з поста головного тренера команди.
42-річний фахівець очолив б’янконері на початку сезону-2020/21. За підсумками сезону Ювентус посів лише четверту сходинку у Серії А.