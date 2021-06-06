Карта, трезубец и Слава Украине: игроки сборной представили форму на Евро-2020

Футболисты сборной Украины презентовали новую игровую форму, которую они будут носить на протяжении Чемпионата Европы по футболу.

Соответствующие фото опубликовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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В презентации приняли участие полузащитники Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко, а также нападающий Роман Яремчук.

— Национальная сборная будет выступать в новой — особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, — написал Павелко.

Помимо схематической карты страны на футболку с одной стороны нанесен лозунг Слава Украине, а с другой ­­- Героям слава.

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По мнению президента УАФ, новая форма придаст игрокам сил, поскольку они будут сражаться за свою страну, тогда как жители всех уголков Украины будут переживать за них и поддерживать в каждом матче.

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В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет с командой Кипра последний товарищеский матч перед стартом ЧЕ.

Встреча состоится в понедельник, 7 июня, на харьковском стадионе ОСК Металлист.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире телеканале Футбол 1. В 23.00 в повторе игру покажут телеканал ТРК Украина.

Фото: УАФ