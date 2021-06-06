Карта, тризуб та Слава Україні: гравці збірної представили форму на Євро-2020

Футболісти збірної України презентували нову ігрову форму, яку вони будуть носити протягом Чемпіонату Європи з футболу.

Відповідні фото опублікував президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

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У презентації взяли участь півзахисники Руслан Маліновський і Андрій Ярмоленко, а також нападник Роман Яремчук.

– Національна збірна виступатиме в новій – особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, – написав Павелко.

Крім схематичної карти країни на футболку з одного боку нанесено гасло Слава Україні, а з іншого – Героям слава.

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На думку президента УАФ, нова форма додасть гравцям сил, оскільки вони будуть битися за свою країну, тоді як жителі всіх куточків України будуть переживати за них і підтримувати в кожному матчі.

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Україна-Кіпр: де дивитися товариський матч збірної

В рамках підготовки до Євро-2020 збірна України проведе з командою Кіпру останній товариський матч перед стартом ЧЄ.

Зустріч відбудеться в понеділок, 7 червня, на харківському стадіоні ОСК Металіст.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі телеканалі Футбол 1. О 23.00 в повторі гру покажуть телеканал ТРК Україна.

Фото: УАФ