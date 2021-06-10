Союз европейских футбольных ассоциаций аргументировал свое решение, которым обязал Украину убрать с футбольной формы лозунг Героям слава!

После острой озабоченности в Российском футбольном союзе относительно карты Украины с Крымом, которая изображена на футболке, в УЕФА отметили, что в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны те территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной.

— По этой причине УЕФА не требует никаких изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке.

Также в УЕФА подтвердили, что лозунг Слава Украине на внешней стороне футболки был утвержден организацией в 2018 году. В УЕФА считают, что он соответствует статьям 13 и 19 регламента организации об экипировке.

— Этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины.

В УЕФА отметили, что внимательно изучили еще один лозунг, который добавили недавно на комплект формы, а именно Героям слава. В организации подтвердили, что они ознакомились с ним и утвердили в декабре 2020 года.

— Однако тогда не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было решено, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст. Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об екипировке, — сообщили в УЕФА.

В то же время, в СМИ появилась информация, что Украинская ассоциация футбола продолжает переговоры с УЕФА, чтобы получить разрешение на использование лозунги Героям слава! на футболке сборной Украины.