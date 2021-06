Новая форма сборной и российская истерика: реакция сети на украинскую экипировку

Новая форма сборной Украины по футболу вызвала широкий резонанс в социальных сетях и волну возмущения в Российской Федерации.

На новую экипировку сине-желтых нанесли карту Украины с временно оккупированным Крымом и добавили лозунг Слава Украине — Героям слава! Но международно признанные границы Украины вызвали всплеск чрезмерной эмоциональной реакции в РФ.

К примеру, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал запретить новую экипировку из-за изображенной на джерси карты страны с Крымом.

И в УЕФА на запрос российских СМИ отреагировали. В организации отметили, что форма сборной Украины полностью соответствует всем правилам.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала форму сборной “иллюзией невозможного”, а лозунг Слава Украине! — “нацистским кличем”, что является популярным пропагандистским нарративом у наших восточных соседей.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя форму украинской сборной, отметил кратко, что “регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА”.

Российские журналисты злачно взялись смаковать эту тему и не скупились брать комментарии по новой экипировке украинской команды — их спикеры все в один голос утверждали о “политизированности”, что “УЕФА должен запретить форму”, а также повторяли нарративы о “нацистских” или “фашистских” лозунгах. Вот только насчет так называемой принадлежности лозунгов — не определились.

А вот наиболее адекватной была реакция российского комментатора Василия Уткина. Он отметил, что международного скандала из-за формы не может возникнуть, ведь на Евро-2020 нет ни одной страны, которая бы признала аннексию Крыма.

Также Уткин напомнил, что на официальной презентации российской формы флаг РФ нанесли перевернутым и что именно это должно быть унизительным для россиян.

В Украине комментировали не столько саму форму, сколько реакцию на нее восточных соседей. Экс-наставник сине-желтых Мирон Маркевич посоветовал россиянам заняться своими допинговыми скандалами и отметил, что именно они оккупировали нашу территорию, поэтому не смеют что-то комментировать.

Заявления россиян осудил и другой бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

Касательно необоснованной реакции РФ высказался бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко.

Российскую истерику из-за новой формы прокомментировали и в Минобороны Украины.

Также на новую форму отреагировало посольство США в Украине, добавив хэштег Крым — это Украина. К их позиции присоединилось посольство Великобритании, отметив, что им тоже нравится.

We love it too!

— UK in Ukraine (@UKinUkraine) June 7, 2021