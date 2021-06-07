Новая форма сборной и российская истерика: реакция сети на украинскую экипировку

Новая форма сборной Украины по футболу вызвала широкий резонанс в социальных сетях и волну возмущения в Российской Федерации.

На новую экипировку сине-желтых нанесли карту Украины с временно оккупированным Крымом и добавили лозунг Слава Украине — Героям слава! Но международно признанные границы Украины вызвали всплеск чрезмерной эмоциональной реакции в РФ.

К примеру, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал запретить новую экипировку из-за изображенной на джерси карты страны с Крымом.

— Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некой политической позиции, которая отличается от позиции нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. В УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить ее, — сказал он.

И в УЕФА на запрос российских СМИ отреагировали. В организации отметили, что форма сборной Украины полностью соответствует всем правилам.

— Форма сборной Украины и остальных команд на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами экипировки, — прокомментировали в пресс-службе организации.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала форму сборной “иллюзией невозможного”, а лозунг Слава Украине! — “нацистским кличем”, что является популярным пропагандистским нарративом у наших восточных соседей.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя форму украинской сборной, отметил кратко, что “регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА”.

Российские журналисты злачно взялись смаковать эту тему и не скупились брать комментарии по новой экипировке украинской команды — их спикеры все в один голос утверждали о “политизированности”, что “УЕФА должен запретить форму”, а также повторяли нарративы о “нацистских” или “фашистских” лозунгах. Вот только насчет так называемой принадлежности лозунгов — не определились.

А вот наиболее адекватной была реакция российского комментатора Василия Уткина. Он отметил, что международного скандала из-за формы не может возникнуть, ведь на Евро-2020 нет ни одной страны, которая бы признала аннексию Крыма.

— Собственного взгляда на государственные границы в УЕФА и ФИФА никогда не было. И это принцип: эти организации зеркалят точку зрения на это ООН, которая признает Украину в тех пределах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Поэтому я совершенно не вижу здесь оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Также Уткин напомнил, что на официальной презентации российской формы флаг РФ нанесли перевернутым и что именно это должно быть унизительным для россиян.

Реакция в Украине

В Украине комментировали не столько саму форму, сколько реакцию на нее восточных соседей. Экс-наставник сине-желтых Мирон Маркевич посоветовал россиянам заняться своими допинговыми скандалами и отметил, что именно они оккупировали нашу территорию, поэтому не смеют что-то комментировать.

— Хотелось бы посоветовать этим “экспертам” лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом. А их наглые требования касательно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать, — заявил Маркевич.

Заявления россиян осудил и другой бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

— Такое впечатление, что им больше нечем заняться. Цепляются к нам, чтобы придраться. Какой может быть разговор? Пришел сосед, выгнал из квартиры и сказал, что теперь будет там жить. Так же сделали с Крымом. Как гражданин Украины могу сказать, что Крым, Луганск и Донецк — это наша земля.

Касательно необоснованной реакции РФ высказался бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко.

— Обычно я не коллекционирую футболки, но после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно куплю одну. Слава Украине!

Обычно я не коллекционирую футболки, но после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно приобрету одну! Слава Украине! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 6, 2021

Российскую истерику из-за новой формы прокомментировали и в Минобороны Украины.

— “Невдомек”. Им до сих пор невдомек, что в реальном мире Крым — это Украина. Норма для Европы, обеих Америк, Африки, Азии и даже СНГ. Тем более жалок этот “невдомек” на фоне того, что их спортсмены сейчас выступают на международных соревнованиях без собственного флага и собственного гимна. А их солдаты погибают на чужбине без собственных шевронов.

Также на новую форму отреагировало посольство США в Украине, добавив хэштег Крым — это Украина. К их позиции присоединилось посольство Великобритании, отметив, что им тоже нравится.

— Нам нравится новая форма. Слава Украине! — говорится в сообщении в Twitter.

We love it too! — UK in Ukraine (@UKinUkraine) June 7, 2021

Реакция сети и мемы

Бурную реакцию россиян на новую форму сборной смакуют и пользователи социальных сетей. Несколько ярких мемов о реакции россиян сделал паблик Брутальный футбол.

В Twitter украинцы тоже акцентировали внимание на реакции россиян, а также восхищаются новой экипировкой футбольного комплекта сборной.

Збірна України презентувала нову форму, в якій ми зіграємо на Євро-2020! Все дуже патріотично! А на Московії дуже невдоволені нашій формою і хочуть її заборонити! pic.twitter.com/jAGKB0XyTx — invest-13 (@invest_13) June 6, 2021

Збірна України зіграє в новій формі. На ній є все, щоб мордорські ЗМІ назвали нас фошиздами: синьо-блакитна, тризуб, гасла “Слава Україні — Героям слава!”, карта України з Кримом. Вболіваємо за нашу збірну на Євро-2020! pic.twitter.com/ET0h2f2zWE — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) June 7, 2021

Русні допекла оновлена форма української збірної. Приємно) pic.twitter.com/YSvAbKj3fT — Sex Education (@nakhiba) June 6, 2021

Забавно, конечно, что от формы сборной Украины по футболу с контурами государства, государственным гербом и лозунгом, так бешено подгорает у страны, спортсмены которой выступают без флага и гимна, солдаты воюют без погон и шевронов, а граждане живут без прав и свобод. pic.twitter.com/uhTYme42Ui — (@A_Vit_) June 6, 2021

Форма сборной Украины

6 июня президент УАФ Андрей Павелко представил новую форму сине-желтых, в которой команда сыграет на чемпионате Европы — 2020. Главной особенностью формы стало определение границ Украины с временно аннексированным Крымом.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).