Союз європейських футбольних асоціацій аргументував своє рішення, яким зобов’язав Україну прибрати з футбольної форми гасло Героям слава!

Після гострої стурбованості у Російському футбольному союзі щодо карти України з Кримом, що зображена на футболці, в УЄФА наголосили, що згідно з резолюцією 68/262 Генеральної асамблеї ООН, що була схвалена членами-державами, визнані ті територіальні межі, які зображені на формі національної збірної.

— З цієї причини УЄФА не вимагає жодних змін цього елемента дизайну, оскільки він відповідає критеріями, що викладені в статті 12 правил УЄФА щодо екіпірування.

Також в УЄФА підтвердили, що гасло Слава Україні на зовнішній стороні футболки було затверджено організацією у 2018 році. В УЄФА вважають, що воно відповідає статтям 13 та 19 регламенту організації щодо екіпірування.

— Цей слоган може розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнонаціонального значення і, отже, може бути присутнім на футболці збірної України.

В УЄФА зазначили, що уважно вивчили ще одне гасло, яке додали нещодавно на комплект форми, а саме Героям слава. В організації підтвердили, що вони ознайомилися з ним і затвердили у грудні 2020 року.

— Однак тоді не розглядався взаємозв’язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було вирішено, що конкретне поєднання двох фраз вважається винятково політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст. Тому слоган повинен бути вилучений, щоб екіпірування могло використовуватися на матчах під егідою УЄФА відповідно до статті 5 регламенту УЄФА про екіпірування, – повідомили в УЄФА.

Водночас, у ЗМІ з’явилася інформація, що Українська асоціація футболу продовжує переговори з УЄФА, щоб отримати дозвіл на використання гасла Героям слава! на футболці збірної України.