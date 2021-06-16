У нас будет замечательный сезон: Де Дзерби представили главным тренером Шахтера

Во вторник, 15 июня, состоялась презентация нового главного тренера ФК Шахтер итальянца Роберто Де Дзерби.

Новый коуч горняков ранее тренировал клуб итальянской серии А под названием Сассуоло, контракт с ним подписан на 2 года до июня 2023.

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Презентация стартовала ровно в 19:36 – это время выбрано не случайно, поскольку именно в 1936 году был основан футбольный клуб.

— Я прибыл в Украину с большим энтузиазмом и хочу получать удовольствие от работы. Я принял топ-клуб. Моя цель – привить игрокам свое виденье футбола и стать для них примером. Здесь все слишком прекрасно, чтобы быть правдой, — заявил Де Дзерби.

По словам коуча, у него уже установились отличные отношения как с клубом, так и с теми игроками, с которыми у него была возможность поработать.

Главный тренер Шахтера подчеркнул, что клуб имеет все предпосылки, чтобы провести прекрасный сезон.

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