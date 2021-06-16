У нас буде чудовий сезон: Де Дзербі представили головним тренером Шахтаря

У вівторок, 15 червня, відбулася презентація нового головного тренера ФК Шахтар італійця Роберто Де Дзербі.

Новий коуч гірників раніше тренував клуб італійської серії А під назвою Сассуоло, контракт з ним підписано на 2 роки до червня 2023.

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Презентація старту вала рівно о 19:36 – цей час обрано не випадково, оскільки саме в 1936 році було засновано футбольний клуб.

– Я прибув до України з великим ентузіазмом і хочу отримувати задоволення від роботи. Я прийняв топ-клуб. Моя мета – прищепити гравцям своє бачення футболу і стати для них прикладом. Тут все дуже чудово, щоб бути правдою, – заявив Де Дзербі.

За словами коуча, у нього вже встановилися відмінні відносини як із клубом, так і з тими гравцями, з якими у нього була можливість попрацювати.

Головний тренер Шахтаря підкреслив, що клуб має всі передумови, щоб провести чудовий сезон.

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