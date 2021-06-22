На Евро-2020 сыграли заключительные матчи группового этапа в квартете В. В третьем туре Дания разгромила Россию в Копенгагене на стадионе Паркен со счетом 4:1, а Бельгия уверенно одолела Финляндию 2:0 в Санкт-Петербурге.

После четырех туров группового этапа в этой группе Бельгия вышла в плей-офф с первого места, а Дания квалифицировалась с другой строчки.

Финляндия стала третьей с тремя очками в активе, но почти потеряла шансы выйти в плей-офф. К примеру, Украина в импровизационной таблице команд, занявших третье место, находится выше финнов по показателям забитых-пропущенных голов.

Сборная России завершила свои выступления на турнире, заняв четвертое место.

Россия — Дания — 1:4

Дания открыла счет во встрече уже на 38-й минуте после точного удара Миккеля Дамсгора. После перерыва Юссуф Поульсен воспользовался ошибкой Романа Зобнина и удвоил преимущество датчан.

На 69-й минуте россияне смогли отыграть один мяч после реализованного пенальти Артемом Дзюбой, но уже на 80-й и 82-й минутах точные удары Андреаса Кристенсена и Иоахима Мехлу похоронили интригу в матче.

Интересно, что Дания стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая вышла в плей-офф с двумя поражениями на стадии группового этапа.

Обзор первого тайма

Финляндия — Бельгия — 0:2

Первый тайм матча прошел без голов. Счет во встрече удалось открыть только во втором тайме после удара Ромелу Лукаку. Сначала арбитр засчитал гол, но после просмотра VAR в моменте с взятием ворот зафиксировали офсайд.

На 74-й минуте голкипер финнов Лукаш Градецки забил автогол. А финальную точку в игре поставил все же Лукаку, который пробил из центра штрафной в правый угол ворот после паса от Кевина Де Брюйне.