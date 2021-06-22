На Євро-2020 відіграли заключні матчі групового етапу у квартеті В. У третьому турі Данія розгромила Росію у Копенгагені на стадіоні Паркен з рахунком 4:1, а Бельгія впевнено здолала Фінляндію 2:0 у Санкт-Петербурзі.

Після чотирьох турів групового етапу у цій групі Бельгія вийшла до плей-оф із першого місця, а Данія кваліфікувалася з другого.

Фінляндія стала третьою, з трьома очками в активі, але майже втратила шанси вийти до плей-оф. Приміром, Україна в імпровізаційній таблиці команд, що посіли третє місце, знаходиться вище фінів за показниками забитих-пропущених голів.

Збірна Росії завершила свої виступи на турнірі, посівши четверту сходинку.

Росія – Данія – 1:4

Данія відкрила рахунок у зустрічі вже на 38-й хвилині після точного удару Міккеля Дамсгора. Після перерви Юссуф Поульсен скористався помилкою Романа Зобніна і подвоїв перевагу данців.

На 69-й хвилині росіяни змогли відіграти один м’яч після реалізованого пенальті Артемом Дзюбою, але вже на 80-й та 82-й хвилинах точні удари Андреаса Крістенсена та Йоахіма Мехлу поховали інтригу у матчі.

Цікаво, що Данія стала першою командою в історії чемпіонатів Європи, яка вийшла до плей-оф з двома поразками на стадії групового етапу.

Огляд першого тайму

Фінляндія – Бельгія – 0:2

Перший тайм матчу минув без голів. Рахунок у зустрічі вдалося відкрити лише у другому таймі після удару Ромелу Лукаку. Спершу арбітр зарахував гол, але після перегляду VAR у моменті із взяттям воріт зафіксували офсайд.

На 74-й хвилині голкіпер фінів Лукаш Градецкі забив автогод. А фінальну крапку у грі поставив все ж Лукаку, який пробив із центру штрафного майданчика у правий кут воріт після пасу від Кевіна Де Брюйне.