Сборная Украины уступила команде Австрии в третьем туре группового этапа Евро-2020 и отдала подопечным Франко Фоды прямую путевку в плей-офф.

Но шансы для подопечных Андрея Шевченко выйти в следующий раунд еще есть. Однако судьба сине-желтых теперь зависит от результатов матчей остальных команд на турнире.

Сейчас Украина имеет в своем активе три очка с разницей забитых и пропущенных мячей 4-5.

Факты ICTV рассказывают, при каких условиях сборная Украины может выйти в 1/8 финала.

По состоянию на утро 22 июня все матчи сыграли в трех квартетах А, В и С. Сборная Швейцарии по итогам группового этапа имеет четыре очка и точно будет выше команды Украины в итоговом списке.

Из группы В третьей стала Финляндия — у нее три очка, но меньшее количество забитых/пропущенных голов (1:3). В этом нам немного помогла Бельгия, которая обыграла Суоми 2:0, а также Дания, которая выбила из соревнований Россию с разгромным счетом 4:1.

Сейчас Украине достаточно одного удовлетворительного для нее результата, чтобы выйти в 1/8 финала.

Группа D

В этом квартете пока на четвертую строчку претендуют все четыре команды. У Чехии и Англии по четыре очка, а У Хорватии и Шотландии — по одному.

Чтобы выйти в плей-офф, Украине нужно надеяться только на ничью в противостоянии хорватов и шотландцев. Победа любой из команд в этом очном противостоянии автоматически опустит Украину в рейтинге сборных, занявших третьи места.

Группа Е

В этой группе тоже претендуют на третью строчку четыре участницы — Швеция (4), Словакия (3), Испания (2) и Польша (1).

Для выхода в плей-офф нужно надеяться на поражение поляков в матче со шведами или ничью, а в матче Словакия — Испания удовлетворит де-факто любой результат кроме ничьей. При этом Словакии нельзя проиграть со счетом 3:4 и выше, а вот в случае поражения испанцев, у них будет вообще два балла.

Хуже для Украины будет, если поляки обыграют шведов, тогда уже результат второго матча в квартете не будет иметь значения.

Группа F

Здесь тоже претендентами на третье место являются все участники — Франция (4), Германия (3), Португалия (3) и Венгрия (1).

Если после игр двух предыдущих групп результат будет не в нашу пользу, то квартет F точно из серии Contra spem spero — без надежды надеяться. Здесь мы можем оказаться только выше Португалии, но только в том случае, когда французы им устроят разгром.

Как определяется расположение третьих мест в таблице:

большее количество очков;

лучшая разница голов;

большее количество забитых голов;

большее количество побед;

меньшее количество дисциплинарных очков (красная карточка — 3 балла, желтая карточка — 1 балл, вторая желтая — 3 балла);

выше позиция в рейтинге европейской квалификации.

Поражение Украины в матче с Австрией

21 июня в Бухаресте Украина минимально уступила Австрии со счетом 0: 1. Победа позволила австрийцам выйти из группы со второго места. В 1/8 финала они встретятся с победителем квартета А — Италией.

Подопечные Андрея Шевченко пока остаются в режиме ожидания.