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Дмитро Кудрявцев |

Беседин больше не сыграет на Евро-2020: форвард отправился в Киев на обследование

Артем Бєсєдін

Форвард сборной Украины Артем Беседин, получивший травму колена в овертайме 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, больше не сыграет на турнире.

Нападающий Динамо отправился в Киев для прохождения дополнительного обследования, после которого станет ясна степень тяжести повреждения, сообщил ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский.

— Победы даются нам очень дорогой ценой! Теперь мы сможем рассчитывать только на поддержку Артема, но и она станет дополнительным стимулом для ребят в оставшихся матчах, — сказал Шовковский.

Он также выразил уверенность, что Беседин вернется уже к следующему тренировочному циклу сборной, а эта ситуация поможет ему стать еще более сильным.

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Фото: УАФ

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