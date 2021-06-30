Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал повреждение нападающего сборной Украины Артема Беседина.
Он выразил надежду, что 25-летний игрок поправится.
— Надеюсь, что его пронесет. Судя по той боли, которая у него была, я думаю, что… надеюсь, что ничего серьезного, но все-таки я думаю, что он получил серьезную травму, — сказал Шевченко журналистам после матча.
Отметим, в первом дополнительном тайме защитник сборной Швеции Маркус Даниэльсон прямой ногой ударил в колено Беседина. Форвард покинул поле на ногах, но не без помощи медиков.
Сам Беседин пока никак не прокомментировал свою травму в социальных сетях.
На поле вместо него вышел Артем Довбик, который стал автором победного гола.
В результате сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Видео и обзор матча Швеция — Украина доступен на сайте Факты ICTV.
Фото: УАФ