Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал повреждение нападающего сборной Украины Артема Беседина.

Он выразил надежду, что 25-летний игрок поправится.

— Надеюсь, что его пронесет. Судя по той боли, которая у него была, я думаю, что… надеюсь, что ничего серьезного, но все-таки я думаю, что он получил серьезную травму, — сказал Шевченко журналистам после матча.

Отметим, в первом дополнительном тайме защитник сборной Швеции Маркус Даниэльсон прямой ногой ударил в колено Беседина. Форвард покинул поле на ногах, но не без помощи медиков.

Сам Беседин пока никак не прокомментировал свою травму в социальных сетях.

На поле вместо него вышел Артем Довбик, который стал автором победного гола.

В результате сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Видео и обзор матча Швеция — Украина доступен на сайте Факты ICTV.

Фото: УАФ