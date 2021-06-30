Бєсєдін більше не зіграє на Євро-2020: форвард вирушив до Києва на обстеження

Форвард збірної України Артем Бесєдін, який дістав травму коліна в овертаймі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції, більше не зіграє на турнірі.

Нападник Динамо вирушив до Києва для проходження додаткового обстеження, після якого стане зрозумілим ступінь тяжкості ушкодження, повідомив асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський.

– Перемоги даються нам дуже дорогою ціною! Тепер ми зможемо розраховувати лише на підтримку Артема, але й вона стане додатковим стимулом для хлопців у матчах, що залишилися, – сказав Шовковський.

Він також висловив упевненість, що Бесєдін повернеться вже до наступного тренувального циклу збірної, а ця ситуація допоможе йому стати ще сильнішим.

Фото: УАФ