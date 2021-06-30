Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выход национальной команды в 1/4 после победы над сборной Швеции в 1/8 финала.

Шевченко отметил, что футболисты полностью выполнили его установки на игру, и не спеша, забили первый гол.

— Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили несколько позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не торопились, переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол.

Он добавил, что оба соперника продемонстрировали интересный футбол и никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы с экстратайме. Также Шевченко поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

— Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, которые они потратили. За тот героизм, который они продемонстрировали. Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.

Также наставник сине-желтых отметил, что пока еще немного времени порадоваться, но уже в субботу у команды 1/4 финала против Англии на Стадио Олимпико.

— Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку, — подытожил тренер.

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко в напряженном матче вырвали путевку в компенсированное арбитром время ко второму экстратайму.

Видео и обзор матча Швеция — Украина доступен на сайте Факты ICTV.