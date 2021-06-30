Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Всем шведский стол: соцсети о победе сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

Збірна України

29 июня сборная Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 обыграла команду Швеции со счетом 2: 1. Встреча состоялась в Глазго на стадионе Хэмпден Парк.

Историческую победу сине-желтых обсуждают эксперты, политики, СМИ и ярые болельщики.

Факты ICTV собрали реакцию соцсети на выход Украины в 1/4 финала Евро-2020.

Победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 — реакция сети

Сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020: реакция сети

Сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала Евро-2020: реакция сети

Таким образом сборная Украины впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко будут соревноваться с командой Англии 3 июля в Риме на Стадио Олимпико в 22.00 по киевскому времени.

Факты ICTV написали обзор матча Швеция — Украина, а также добавила видео ожесточенной игры.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка