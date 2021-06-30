Была шпаргалка на серию пенальти: Бущан о выходе в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины наигрывала тактику игры в пять защитников сразу же после того, как узнала своего соперника по 1/8 финала Евро-2020.

Об этом рассказал вратарь команды Георгий Бущан, комментируя победу над Швецией со счетом 2:1 и исторический выход Украины в четвертьфинал турнира.

По словам голкипера, такая тактика уже приносила национальной дружине пользу в выездном матче против сборной Франции, который закончился со счетом 1:1.

— Мы сами на себя накликали шквал критики после матча с Австрией. Это вынудило нас отдать все силы в игре со Швецией. После финального свистка атмосфера в раздевалке была просто невероятная. Я был уверен, что мы дожмем шведов, но на случай послематчевой серии у меня был маленький секрет. На бутылку воды я наклеил список игроков Швеции и куда они пробивают с точки, — рассказал Бущан.

Комментируя два попадания в каркас ворот украинской сборной, он напомнил, что один из ударов нашей команды также пришелся в штангу, а также было несколько нереализованных моментов.

Вратарь киевского Динамо также рассказал, что момент с травмой форварда Артема Беседина увидел только после матча. Он отметил, что несмотря на повреждение, нападающий внес весомый вклад в победу, оставив соперника вдесятером.

Ранее ассистент главного тренера сборной Александр Шовковский сообщил, что национальная дружина не сможет рассчитывать на Беседина в оставшихся матчах Евро-2020.

Форвард Динамо отправился в Киев на углубленное обследование.

По результатам его прохождения станет известна тяжесть его повреждения.

Фото: УАФ