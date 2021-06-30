Мав шпаргалку на серію пенальті: Бущан про вихід до 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна України награвала тактику гри в п’ять захисників одразу ж після того, як дізналася свого суперника по 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це розповів воротар команди Георгій Бущан, коментуючи перемогу над Швецією з рахунком 2:1 та історичний вихід України до чвертьфіналу турніру.

За словами голкіпера, така тактика вже приносила національній дружині користь у виїзному матчі проти збірної Франції, який закінчився з рахунком 1:1.

– Ми самі на себе накликали шквал критики після матчу з Австрією. Це змусило нас віддати всі сили в грі зі Швецією. Після фінального свистку атмосфера в роздягальні була просто неймовірна. Я був упевнений, що ми дотиснемо шведів, але на випадок післяматчевої серії у мене був маленький секрет. На пляшку води я наклеїв список гравців Швеції і куди вони пробивають із точки, – розповів Бущан.

Коментуючи два влучання в каркас воріт української збірної, він нагадав, що один з ударів нашої команди також прийшовся у стійку, а також було кілька нереалізованих моментів.

Воротар київського Динамо також розповів, що момент з травмою форварда Артема Бєсєдіна побачив лише після матчу. Він зазначив, що незважаючи на пошкодження, нападник зробив вагомий внесок у перемогу, залишивши суперника вдесятьох.

Раніше асистент головного тренера збірної Олександр Шовковський повідомив, що національна дружина не зможе розраховувати на Бєсєдіна в матчах, що залишилися на Євро-2020.

Форвард Динамо вирушив до Києва на поглиблене обстеження.

За його результатами стане відома ступінь тяжкості його пошкодження.

Фото: УАФ