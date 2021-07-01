Отец украинского футболиста Артема Довбика Александр до утра не мог прийти в себя от того, что благодаря его сыну сборная Украины впервые вошла в 1/4 Евро-2020.

Мужчина уже даже не верил, что сын выйдет на поле.

– Мечтал, чтобы Андрей Шевченко (тренер сборной Украины по футболу, – Ред.) выпустил его на поле хотя бы на одну минуту. Когда вышел Артем Беседин, отчаялся. Думаю: Ну все. Потом Беседина травмировали. Появилась мысль: Ну, вот шанс! Нет, опять разочарование, потому что вышел Цыганков. Тему выпустили на последний овертайм вместо Ярмоленко. Когда комментатор Виктор Вацко начал его хвалить, было приятно. Ну, а когда Артем забил, я уже ничего не слышал и не видел. Провалился, – рассказывает, какие эмоции переполняли его прошлой ночью, Александр Довбик.

Отец футболиста признается, что не мог уснуть до 6-ти утра.

– Не мог поверить в то, что произошло. Жена плакала так, что слезы катились, словно горох. Я прыгал на радостях, кричал. Соседи, наверное, слышали, но ничего не говорили. Будто на несколько минут выпал из жизни. Не мог поверить, что мой единственный сын так порадует всю Украину. Потом лежал, читал отчеты. Под окнами горлопанили счастливые болельщики. Жена уснула. Она раньше сдалась, – добавляет он.

По словам Александра Довбика, первый мяч Артему в три года купил дедушка Михаил.

– Он как тот мяч взял, так мы его больше и не видели! Его ничего в жизни не интересовало, кроме футбола. Ни школа, ни книги, ни фильмы. Только футбол, – вспоминает Александр Довбик.

Директор черкасской школы №2 Виталий Мельник, в которой учился Артем, рассказывает, что в день матча Украины со Швецией на Евро-2020 в учительской были разговоры только о футболе.

– Женщины говорили: пока Шевченко нашего Довбика не выпустит, дела не будет. Затем в три ночи мне звонили и кричали в трубку: А что мы говорили! – рассказывает директор.

Руководитель учебного заведения говорит, что с Артемом в школе не было никаких проблем: был тихим, спокойным и очень воспитанным.

– Жена Артема Юлия училась с ним в одном классе. Она была лучшей ученицей, активисткой, президентом школы. Теперь пришло время прославить нас и самому Довбику, – говорит Виталий Мельник.

Со своим первым тренером Алексеем Блохой Артем познакомился рядом с их общежитием.

– Я не знаю, кто кого нашел: Артем его или он Артема. И дальше пошло – спортивная школа, черкасский Днепр, Днепр днепровский, Дания. Казалось, что в Дании у него не получилось, но опять позвали в Днепр-1. Оттуда Шевченко вызвал в сборную, – рассказывает отец Артема.

72-летний тренер отмечает: кажется, что встреча с Довбиком была будто вчера. Мальчик был маленьким, худеньким, но с мужским характером.

– Только добряк он. Говорю: Ты же большой, а даешь защитникам себя от мяча оттирать. Цепляйся, кусайся, но не уступай. Пусть они тебя боятся, а не ты их. Я на футболе зубы съел. Шевченко должен был его раньше выпускать. А он дотянул, когда наша судьба висела на волоске, – убежден первый тренер Артема Довбика.

24-летний футболист родом из Черкасс Артем Довбык забил мяч в ворота сборной Швеции на 121-й минуте матча 1/8 финала Евро-2020, сделав счет 2:1 в пользу Украины.

Таким образом Артем Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы.

До старта Евро-2020 он никогда в карьере не забивал за сборную Украины.