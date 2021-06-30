Збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу Євро-2020: реакція мережі

29 червня збірна України у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла команду Швеції з рахунком 2:1. Зустріч пройшла у Глазго на стадіоні Гемпден Парк.

Історичну перемогу синьо-жовтих обговорюють експерти, політики, ЗМІ та затяті вболівальники.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмережі на вихід України до 1/4 фіналу Євро-2020.

Перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 – реакція мережі

На наших очах твориться історія!???????? ????⚽️Збірна України з футболу перемагає Швецію???????? – 2:1 і виходить до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Вітаємо Андрія Шевченка та його підопічних, а також усю Україну!!! ????UEFA EURO 2020 #МиЗбірна #EURO2020 #EURO2020_UAF pic.twitter.com/ac5V3VKnuE — НОК України (@OlympicUA) June 29, 2021

????????????????????????Слава України, героям слава! ???????????????????????? — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 29, 2021

матч україна – швеція, шостий додатковий тайм pic.twitter.com/b1PbyqinUp — чебурек з журбавлиною (@ukrominion) June 29, 2021

Дідо, ти футбол Швеція – Україна краще подивись https://t.co/X0Gb0EdkFg — Володька досяг Сингулярності (@ChuPlenk) June 29, 2021

Я люблю цю країну навіть без кокаїну! — Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) June 29, 2021

Історична перемога збірної України над командою Швеції! Ми в 1/4 фіналу #Євро2020. Цього вечора всі 40 млн українців були з вами на полі. Пишаємося! Слава Україні! ???????? pic.twitter.com/VmKzsA8XEH — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 29, 2021

я ж не одна плачу? я ніколи такого не відчувала, хлопці, дякую велике❤️❤️❤️ — ти, слухай, давай не цейво???? (@valyrian_v) June 29, 2021

Завтра усім – шведський стіл!) Ми у чвертьфіналі Євроооооо???? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021

МАЗЕПО ДОБРИЙ РАНОК МИ ПОРІШАЛИ ШВЕДІВ — наталіня | культ їжачків ???? (@alinyakk) June 29, 2021

Ми просто хотіли уникнути Італію ???? — Iana Dashkovska (@dasciassl) June 29, 2021

Товариство!

Вам напомнить, что повторяется точь в точь история Евро 2012? Украина-Швеция 2:1, гол головой, дальше Англия.. — Киевская зануда (@mr_zanudo) June 29, 2021