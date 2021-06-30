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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Усім шведський стіл: соцмережі про перемогу збірної України у 1/8 фіналу Євро-2020

Збірна України

29 червня збірна України у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла команду Швеції з рахунком 2:1. Зустріч пройшла у Глазго на стадіоні Гемпден Парк.

Історичну перемогу синьо-жовтих обговорюють експерти, політики, ЗМІ та затяті вболівальники.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмережі на вихід України до 1/4 фіналу Євро-2020.

Перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 – реакція мережі

Збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу Євро-2020: реакція мережі

Збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу Євро-2020: реакція мережі

Фото: Getty Images

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