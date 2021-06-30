Збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу Євро-2020: реакція мережі

29 червня збірна України у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 обіграла команду Швеції з рахунком 2:1. Зустріч пройшла у Глазго на стадіоні Гемпден Парк.
Історичну перемогу синьо-жовтих обговорюють експерти, політики, ЗМІ та затяті вболівальники.
Факти ICTV зібрали реакцію соцмережі на вихід України до 1/4 фіналу Євро-2020.
Перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 – реакція мережі
На наших очах твориться історія!????????
????⚽️Збірна України з футболу перемагає Швецію???????? – 2:1 і виходить до чвертьфіналу чемпіонату Європи.
Вітаємо Андрія Шевченка та його підопічних, а також усю Україну!!!
????UEFA EURO 2020 #МиЗбірна #EURO2020 #EURO2020_UAF pic.twitter.com/ac5V3VKnuE
— НОК України (@OlympicUA) June 29, 2021
????????????????????????Слава України, героям слава! ????????????????????????
— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 29, 2021
#EURO2020 pic.twitter.com/uGCWEejHI1
— ДревляниН (@freeukrman) June 29, 2021
матч україна – швеція, шостий додатковий тайм pic.twitter.com/b1PbyqinUp
— чебурек з журбавлиною (@ukrominion) June 29, 2021
“Що ж ти будеш робити?!” – гасло гри Україна-Швеція #EURO2020 #SWEUKR
— Roman Nadya (@RomanNadya) June 29, 2021
Дідо, ти футбол Швеція – Україна краще подивись https://t.co/X0Gb0EdkFg
— Володька досяг Сингулярності (@ChuPlenk) June 29, 2021
Я люблю цю країну навіть без кокаїну!
— Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) June 29, 2021
Історична перемога збірної України над командою Швеції! Ми в 1/4 фіналу #Євро2020. Цього вечора всі 40 млн українців були з вами на полі. Пишаємося!
Слава Україні! ???????? pic.twitter.com/VmKzsA8XEH
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 29, 2021
я ж не одна плачу? я ніколи такого не відчувала, хлопці, дякую велике❤️❤️❤️
— ти, слухай, давай не цейво???? (@valyrian_v) June 29, 2021
Завтра усім – шведський стіл!) Ми у чвертьфіналі Євроооооо????
— Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021
МАЗЕПО ДОБРИЙ РАНОК МИ ПОРІШАЛИ ШВЕДІВ
— наталіня | культ їжачків ???? (@alinyakk) June 29, 2021
Ми просто хотіли уникнути Італію ????
— Iana Dashkovska (@dasciassl) June 29, 2021
Товариство!
Вам напомнить, что повторяется точь в точь история Евро 2012? Украина-Швеция 2:1, гол головой, дальше Англия..
— Киевская зануда (@mr_zanudo) June 29, 2021
Вот прям эмоции перехлестывают…Как будто сам играл!Для нас это ИСТОРИЯ!Шева Богом поцелованный,пусть ведёт эту сборную как можно дальше!Везение нужно заслужить????????Спасибо шведам за 1/8,дальше езжайте домой,вы свою миссию выполнили????А с бритишами уже будь что будет!????????
— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) June 29, 2021