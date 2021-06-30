Збірна України зустрічалася з командою Швецію у межах 1/8 фіналу Євро-2020. Зустріч відбулася у Глазго на стадіоні Гемпден Парк і завершилася з рахунком 2:1 на користь підопічних Андрія Шевченка.

Стартові склади:

Швеція: Ульсен, Лустіг, Ліндельоф, Аугустінссон, С. Ларссон, Екдаль, Форсберг, Ісак, К. Ульссон, Кулусевскі, Даніельссон.

Ульсен, Лустіг, Ліндельоф, Аугустінссон, С. Ларссон, Екдаль, Форсберг, Ісак, К. Ульссон, Кулусевскі, Даніельссон. Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук.

Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Яремчук. Голи: Форсберг, 43 – Зінченко, 28 Довбик, 120+2

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Швеція – Україна, де зібрали усі найцікавіші та найгостріші моменти зустрічі.