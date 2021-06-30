Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував пошкодження нападника збірної України Артема Бєсєдіна.

Він висловив надію, що 25-річний гравець видужає.

– Сподіваюся, що його пронесе. Судячи з того болю, який у нього був, я думаю, що… сподіваюся, що нічого серйозного, але все-таки я думаю, що він отримав серйозну травму, – сказав Шевченко журналістам після матчу.

Зазначимо, в першому додатковому таймі захисник збірної Швеції Маркус Даніельсон прямою ногою вдарив у коліно Бєсєдіна. Форвард покинув поле на ногах, але не без допомоги медиків.

Сам Бєсєдін поки ніяк не прокоментував свою травму в соціальних мережах.

На поле замість нього вийшов Артем Довбик, який став автором переможного гола.

В результаті збірна України вперше у своїй історії вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Відео та огляд матчу Швеція – Україна доступний на сайті Факти ICTV.

Фото: УАФ