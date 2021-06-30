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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

Сподіваюся, що його пронесе: Шевченко прокоментував травму Бесєдіна

Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував пошкодження нападника збірної України Артема Бєсєдіна. 

Він висловив надію, що 25-річний гравець видужає. 

– Сподіваюся, що його пронесе. Судячи з того болю, який у нього був, я думаю, що… сподіваюся, що нічого серйозного, але все-таки я думаю, що він отримав серйозну травму, – сказав Шевченко журналістам після матчу. 

Зазначимо, в першому додатковому таймі захисник збірної Швеції Маркус Даніельсон прямою ногою вдарив у коліно Бєсєдіна. Форвард покинув поле на ногах, але не без допомоги медиків. 

Сам Бєсєдін поки ніяк не прокоментував свою травму в соціальних мережах. 

На поле замість нього вийшов Артем Довбик, який став автором переможного гола.

В результаті збірна України вперше у своїй історії вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Відео та огляд матчу Швеція – Україна доступний на сайті Факти ICTV.

Фото: УАФ

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