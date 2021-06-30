Пропустит полгода: что известно о травме Беседина

Форвард сборной Украины Артем Беседин в результате вчерашнего столкновения с защитником Швеции Маркусом Даниэльссоном повредил сразу несколько мышц ноги.

Утром 30 июня чартер с Бесединым на борту уже приземлился в Киеве

Обследование, которое провел главный врач украинской команды Артур Глущенко, показало подозрение на разрыв крестообразных связок.

— На снимках МРТ в Беседина есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения, — заявил врач.

Такое большое травму вызвала гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе в момент удара прямой ногой.

Сейчас идут консультации с хирургами и травматологи относительно тактики лечения травмы футболиста.

По предварительным подсчетам, на восстановление понадобится около полугода. Тренерский штаб и вся команда пожелали игроку скорейшего восстановления.

Подробнее о травме Артема Беседина читайте в материале Фактов ICTV.