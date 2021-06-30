Відновлюватися доведеться довго: що відомо про травму Бєсєдіна

Форвард збірної України Артем Бесєдін внаслідок вчорашнього зіткнення із захисником Швеції Маркусом Даніельссоном пошкодив одразу кілька м’язів ноги.

Крім того, первинне обстеження, яке провів головний лікар української команди Артур Глущенко, показало підозру на розрив хрестоподібних зв’язок.

Уточнений діагноз буде встановлено після поглибленої діагностики, зокрема, МРТ, яке гравцеві проведуть у розташуванні київського Динамо.

За словами прес-секретаря національної збірної Олександра Глівінського, чартер з Бесєдіним на борту сьогодні вранці вже приземлився в столиці України.

Раніше стало відомо, що форвард Динамо покинув розташування збірної України і вирушив до Києва.

Тренерський штаб і вся команда побажали гравцеві якнайшвидшого відновлення.

Детальніше про травму Артема Бесєдіна читайте в матеріалі Фактів ICTV.