Сборная Украины очень сконцентрировано готовится к матчу 1/4 финала Евро-2020. У сине-желтых впереди еще много задач.

Об этом сообщил полузащитник Руслан Малиновский во время пресс-конференции в Риме.

По его словам, команда Англии — это фаворит грядущего поединка, поэтому на ее игроков будет большее давление, чем на подопечных Андрея Шевченко.

— На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то — заметил Малиновский.

Он добавил, что сборная Украины готовится к матчу с Англией очень серьезно и сконцентрировано, ведь в футболе все возможно.

— Англия очень хорошая команда, играющая в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии и Испании, у нас есть опыт таких матчей, — объяснил полузащитник.

Малиновский отметил, что украинцам в матче 1/4 финала Евро-2020 надо выполнять план на игру и не бояться англичан.

По его мнению, если наши игроки максимально будут придерживаться плана и продемонстрируют полную самоотдачу, то смогут достичь результата.

Фото: УАФ