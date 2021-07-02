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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Нужно не летать в облаках, а готовиться: Малиновский о матче 1/4 финала Евро-2020 с Англией

Руслан Маліновський

Сборная Украины очень сконцентрировано готовится к матчу 1/4 финала Евро-2020. У сине-желтых впереди еще много задач.

Об этом сообщил полузащитник Руслан Малиновский во время пресс-конференции в Риме.

По его словам, команда Англии — это фаворит грядущего поединка, поэтому на ее игроков будет большее давление, чем на подопечных Андрея Шевченко.

— На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то — заметил Малиновский.

Он добавил, что сборная Украины готовится к матчу с Англией очень серьезно и сконцентрировано, ведь в футболе все возможно.

— Англия очень хорошая команда, играющая в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии и Испании, у нас есть опыт таких матчей, — объяснил полузащитник.

Малиновский отметил, что украинцам в матче 1/4 финала Евро-2020 надо выполнять план на игру и не бояться англичан.

По его мнению, если наши игроки максимально будут придерживаться плана и продемонстрируют полную самоотдачу, то смогут достичь результата.

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Фото: УАФ

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