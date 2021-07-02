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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Потрібно не літати в хмарах, а готуватись: Маліновський про матч 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією

Руслан Маліновський

Збірна України дуже сконцентровано готується до матчу 1/4 фіналу Євро-2020. У синьо-жовтих попереду ще багато завдань.

Про це повідомив півзахисник Руслан Маліновський під час прес-конференції у Римі.

За його словами, команда Англії – це фаворит прийдешнього поєдинку, тому на її гравців буде більший тиск, ніж на підопічних Андрія Шевченка.

– На останньому теоретичному занятті головний тренер зазначив, що не потрібно літати в хмарах і говорити, що ми вже досягли чогось, – зауважив Маліновський.

Він додав, що збірна України готується до матчу з Англією дуже серйозно та сконцентровано, адже у футболі все можливо.

– Англія ​​дуже хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Але ми вже грали проти Франції, Німеччини та Іспанії, у нас є досвід таких матчів, – пояснив півзахисник.

Маліновський зазначив, що українцям у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 треба виконувати план на гру і не боятися англійців.

На його думку, якщо наші гравці максимально дотримуватимуться плану та продемонструють повну самовіддачу, то зможуть досягти результату.

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Фото: УАФ

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