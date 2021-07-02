Игра сборной Украины в рамках Евро-2020 гораздо интереснее примитивного футбола России. На сегодня между этими командами сравнивать нечего.

Такую оценку выступлениям Украины и РФ на чемпионате Европы дал экс-наставник киевского Динамо Александр Хацкевич.

— Где украинцы, а где россияне? На сегодня сравнивать нечего. Команда Украины дошла до 1/4 финала Евро-2020. Игроки показывают игру, видно, что они намного интереснее, — объясняет Хацкевич.

По его мнению, сборной России нужно менять структуру игры, которая выглядит очень примитивно.

— Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прививает команде игру первым номером. Во многих встречах они показывают, что хотят играть с мячом, — говорит Хацкевич.

По его словам, игра первым номером для украинцев — это не новшество.

У команды хороший подбор игроков, умеющих работать с мячом, они не хотят с ним расставаться, добавил экс-наставник Динамо.

— За весь турнир накопилась определенная усталость, но сборная Украины на протяжении игры со шведами в рамках 1/8 финала показала, что в плане функционала она больших проблем не имеет, — считает Хацкевич.

В то же время он оценил шансы на победу Украины в 1/4 финала Евро-2020 с англичанами.

Как отметил Александр, в сборной Англии достаточно молодая команда, однако не стоит забывать, что и состав украинцев тоже состоит из молодежи. По его мнению, шансы 50 на 50.

Накануне Россия заняв последнее место в группе квартета В на Евро-2020, вылетела из турнира.

В то же время сборная Украины одержала победу над Швецией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы и вышла в четвертьфинал.

Уже 3 июля сине-желтые встретятся с Англией в Риме на Стадио Олимпик.

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Источник: Р-Спорт