Гра збірної України у межах Євро-2020 набагато цікавіша примітивного футболу Росії. На сьогодні між цими командами порівнювати нічого.

Таку оцінку виступам України та РФ на чемпіонаті Європи дав екс-наставник київського Динамо Олександр Хацкевич.

– Де українці, а де росіяни? На сьогодні порівнювати нічого. Команда України дійшла до 1/4 фіналу Євро-2020. Гравці показують гру, видно, що вони набагато цікавіші, – пояснює Хацкевич.

На його думку, збірній Росії потрібно змінювати структуру гри, яка виглядає дуже примітивно.

– Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прищеплює команді гру першим номером. У багатьох зустрічах вони показують, що хочуть грати з м’ячем, – зауважує Хацкевич.

За його словами, гра першим номером для українців – це не нововведення.

У команди хороший підбір гравців, які вміють працювати з м’ячем і не хочуть з ним розлучатися, додав екс-наставник Динамо.

– За весь турнір накопичилася певна втома, але збірна України впродовж гри зі шведами у межах 1/8 фіналу показала, що в плані функціоналу вона великих проблем не має, – вважає Хацкевич.

Водночас він оцінив шанси на перемогу України у 1/4 фіналу Євро-2020 з англійцями.

Як зауважив Олександр, у збірної Англії досить молода команда, однак не варто забувати, що і склад українців теж складається з молоді. На його думку, шанси 50 на 50.

Напередодні Росія посівши останнє місце в групі квартету В на Євро-2020, вилетіла з турніру.

Водночас збірна Україна здобула перемогу над Швецією у межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи і вийшла у чвертьфінал.

Вже 3 липня синьо-жовті зустрінуться з Англією у Римі на Стадіо Олімпік.

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Джерело: Р-Спорт