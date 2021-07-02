Форвард сборной Украины Артем Беседин принял извинения защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, который въехал ему прямой ногой в колено. Беседин получил жуткую травму в победном матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1) и полностью выбыл из турнира.
По словам нападающего, Даниэльссон после игры 29 июня подошел к нему и извинился.
— Он конечно сыграл грубо. Но это не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. На этот раз не повезло мне, — объяснил он.
Как отметил форвард желто-синих, ему очень жаль, что он не сможет быть с командой во время поединка 1/4 финала чемпионата Европы с Англией.
— Буду поддерживать сборную всем сердцем. Уверен, что все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией, — добавил Беседин.
Также форвард поблагодарил болельщиков и партнеров из команды за поддержку после травмы.
— Было обидно, но поддержка помогает все это пережить, — сказал игрок.
Беседин отметил, что вылечится, вернется сильнее и постарается в будущем помочь сборной.
29 июня Артем Беседин в результате столкновения с защитником Швеции повредил сразу несколько мышц ноги. Как сообщили врачи, на восстановление понадобится около полугода.
Подробнее о травме Артема Беседина на Фактах ICTV.
Джерело: Tribuna.com