Форвард сборной Украины Артем Беседин принял извинения защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, который въехал ему прямой ногой в колено. Беседин получил жуткую травму в победном матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1) и полностью выбыл из турнира.

По словам нападающего, Даниэльссон после игры 29 июня подошел к нему и извинился.

— Он конечно сыграл грубо. Но это не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. На этот раз не повезло мне, — объяснил он.

Как отметил форвард желто-синих, ему очень жаль, что он не сможет быть с командой во время поединка 1/4 финала чемпионата Европы с Англией.

— Буду поддерживать сборную всем сердцем. Уверен, что все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией, — добавил Беседин.

Также форвард поблагодарил болельщиков и партнеров из команды за поддержку после травмы.

— Было обидно, но поддержка помогает все это пережить, — сказал игрок.

Беседин отметил, что вылечится, вернется сильнее и постарается в будущем помочь сборной.

29 июня Артем Беседин в результате столкновения с защитником Швеции повредил сразу несколько мышц ноги. Как сообщили врачи, на восстановление понадобится около полугода.

Подробнее о травме Артема Беседина на Фактах ICTV.

Джерело: Tribuna.com