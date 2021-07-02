Форвард збірної України Артем Бесєдін прийняв вибачення захисника Швеції Маркуса Даніельссона, який в’їхав йому прямою ногою в коліну. Бєсєдін отримав моторошну травму в переможному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції (2:1) і повністю вибув з турніру.

За словами нападника, Даніельссон після гри 29 червня підійшов до нього та вибачився.

– Він звичайно зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені, – пояснив він.

Як зазначив форвард жовто-синіх, йому дуже шкода, що він не зможе бути з командою під час поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату Європи з Англією.

– Підтримуватиму збірну всім серцем. Упевнений, що всі гравці віддадуть на полі все, щоб добитися потрібного результату з Англією, – додав Бєсєдін.

Також форвард подякував вболівальникам і партнерам з команди за підтримку після травми.

– Було прикро, але підтримка допомагає все це пережити, – зауважив гравець.

Бєсєдін наголосив, що вилікується, повернеться сильнішим та постарається в майбутньому допомогти збірній.

29 червня Артем Бесєдін внаслідок зіткнення із захисником Швеції пошкодив одразу кілька м’язів ноги. Як повідомили лікарі, на відновлення знадобиться близько півроку.

Детальніше про травму Артема Бесєдіна на Фактах ICTV.

Джерело: Tribuna.com