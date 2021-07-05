Выше уровнем: Караваев объяснил поражение от Англии в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины достойно выступила на Евро-2020, однако класс команды не позволил на равных конкурировать с англичанами.

Такое мнение выразил украинский защитник Александр Караваев после поражения от сборной Англии со счетом 0:4 и вылетом с Евро-2020.

— Конечно, матч был тяжелым – очень много голов пропустили и почти все – со стандартов. Особенно обидно, что на первых минутах в обоих таймах пропустили по голу. Это сильно сказывается на психологии, — сказал Караваев.

По его словам, игроки тщательно готовились к матчу и изучали зоны, в которые вбегает соперник. Однако, отметил защитник Динамо, это не помогло национальной команде.

Караваев отметил, что в матчах такого уровня необходимо соблюдать концентрацию каждую секунду, однако этого национальной сборной не удалось.

Он также добавил, что у команды были свои моменты, однако украинцы не смогли воспользоваться своими шансами, тогда как англичане использовали свои в полной мере.

Фото: УАФ