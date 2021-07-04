У сборной Украины появился рисунок игры: Ребров о вылете с Евро-2020

На Евро-2020 сборная Украины показала, что умеет играть в футбол – у игроков появилась структура игры и ее понимание.

Такое мнение выразил главный тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров.

По его словам, национальная дружина ни на одном из предыдущих крупных международных форумов, в том числе на Чемпионате мира 2006 года, не показывала такого уровня.

— Выход в восьмерку лучших сборных Европы — огромный успех. Нужно поблагодарить тренерский штаб и футболистов за такое достижение. Результат последней игры, может, и смазал какие-то впечатления, но сборная Англии очень сильна, — сказал Ребров.

Он также отметил, что сборная Украины показала против Англии приемлемый уровень футбола, однако команда с Туманного Альбиона использовали свои моменты, хорошо себя проявив на первых минутах обоих таймов.

Специалист напомнил, что англичане в пяти матчах Евро-2020 не пропустили ни единого гола, что говорит о многом. Главный тренер Аль-Айна также подчеркнул, что считает Англию одним из фаворитов турнира наравне с Италией.

Фото: пресс-служба Динамо Киев