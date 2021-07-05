Вище рівнем: Караваєв пояснив поразку від Англії в 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна України гідно виступила на Євро-2020, однак клас команди не дозволив на рівних конкурувати з англійцями.

Таку думку висловив український захисник Олександр Караваєв після поразки від збірної Англії з рахунком 0:4 і вильотом з Євро-2020.

– Звичайно, матч був важким – дуже багато голів пропустили і майже всі – зі стандартів. Особливо прикро, що на перших хвилинах в обох таймах пропустили по голу. Це сильно позначається на психології, – сказав Караваєв.

За його словами, гравці ретельно готувалися до матчу і вивчали зони, в які вбігає суперник. Однак, зазначив захисник Динамо, це не допомогло національній команді.

Караваєв зазначив, що в матчах такого рівня необхідно дотримуватися концентрацію кожну секунду, однак цього національній збірній не вдалося.

Він також додав, що у команди були свої моменти, проте українці не змогли скористатися своїми шансами, тоді як англійці використовували свої повною мірою.

Фото: УАФ