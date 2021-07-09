В список лучших игроков сборной Украины на Евро-2020 попали пять футболистов. Среди топ-игроков капитан сине-желтых Андрей Ярмоленко и полузащитник Руслан Малиновский.

Компания InStat Index отметила полузащитника национальной команды и английского Вест Хэма Андрея Ярмоленко. Игрок стал самым полезным футболистом в составе подопечных Шевченко на чемпионате Европы.

В течение турнира Ярмоленко сыграл в пяти матчах. На его счету два гола, которые он забил в поединке с Нидерландами и Северной Македонией, а также две результативные передачи.

Топ-5 игроков сборной Украины:

Андрей Ярмоленко — 310 баллов;

Виталий Миколенко — 305;

Руслан Малиновский — 302;

Александр Караваев — 299;

Николай Матвиенко — 297.

В рейтинг попали только те игроки, которые провели на поле не менее трех матчей.

По информации InStat Index, при анализе обращали внимание не только на количество, но и на качество технически-тактических действий. После чего выводили определенный индекс — показатель эффективности игры.

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 Украина уступив Англии со счетом 0:4, прекратила выступления на турнире.

Поэтому 4 июля подопечные Шевченко вернулись в Киев, где футболистов тепло встретили фанаты.

Факты ICTV предлагают пересмотреть обзор матча Украина — Англия и вспомнить тот поединок.

Источник: Сборная