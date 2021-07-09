До списку найкращих гравців збірної України на Євро-2020 потрапили п’ять футболістів. Серед топ-гравців капітан синьо-жовтих Андрій Ярмоленко та напівзахисник Руслан Маліновський.

Компанія InStat Index відзначила півзахисника національної команди та англійського Вест Гема Андрія Ярмоленка. Гравець став найкориснішим футболістом у складі підопічних Шевченка на чемпіонаті Європи.

Протягом турніру Ярмоленко зіграв в п’ятьох матчах. На його рахунку два гола, які він забив у поєдинку з Нідерландами та Північною Македонією, а також дві результативні передачі.

Топ-5 гравців збірної України:

Андрій Ярмоленко – 310 балів;

Віталій Миколенко – 305;

Руслан Маліновський – 302;

Олександр Караваєв – 299;

Микола Матвієнко – 297.

У рейтинг потрапили лише ті гравці, які провели на полі не менше трьох матчів.

За інформацією InStat Index, під час аналізу звертали увагу не тільки на кількість, а й на якість технічно-тактичних дій. Після чого виводили певний індекс – показник ефективності гри.

3 липня у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 Україна поступившись Англії з рахунким 0:4, припинила виступи на турнірі.

Тож 4 липня підопічні Шевченка повернулись до Києва, де футболістів тепло зустріли фанати.

Факти ICTV пропонують переглянути огляд матчу Україна – Англія та пригадати той поєдинок.

Джерело: Збірна