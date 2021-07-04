Україна розгромно поступилася Англії в 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна України зустрічалася з командою Англії у матчі 1/4 фіналу Євро-2020. Гра відбулася у Римі на Стадіо Олімпіко та завершилася розгромною перемогою підопічних Гарета Саутгейта з рахунком 4:0.

Стартові склади:

Україна: Бущан, Забарний, Зінченко, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Бущан, Забарний, Зінченко, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук. Англія: Пікфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Пікфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт. Голи: Кейн, 4, 50 Магвайр, 46 Хендерсон, 63

Огляд першого тайму:

За вихід до фіналу Англія посперечається з командою Данії.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія, де зібрали усі найгостріші моменти зустрічі.