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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Україна розгромно поступилася Англії в 1/4 фіналу Євро-2020

Україна - Англія Євро-2020

Збірна України зустрічалася з командою Англії у матчі 1/4 фіналу Євро-2020. Гра відбулася у Римі на Стадіо Олімпіко та завершилася розгромною перемогою підопічних Гарета Саутгейта з рахунком 4:0.

Стартові склади:

  • Україна: Бущан, Забарний, Зінченко, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.
  • Англія: Пікфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.
  • Голи: Кейн, 4, 50 Магвайр, 46 Хендерсон, 63

Огляд першого тайму:

За вихід до фіналу Англія посперечається з командою Данії.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія, де зібрали усі найгостріші моменти зустрічі.

Фото: Getty Images

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