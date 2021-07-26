Немецкие гимнастки борются с сексуализацией на Олимпиаде-2020

Немецкие гимнастки выступили на Олимпийских играх в Токио не в обычном гимнастическом трико, а в закрытых комбинезонах. Так они заявили о своей борьбе с сексуализацией на Олимпиаде-2020.

В одежде, которая не показывает ноги, накануне выступили Сара Восс, Паулина Шефер-Бетц, Элизабет Зайц и Ким Буи.

Некоторые из спортсменок уже делали подобное на Чемпионате Европы весной 2021 года.

Член олимпийской сборной Германии Сара Восс объяснила, что желает гимнасткам успеха, но прежде всего — ощущения безопасности. Спортсменки не должны чувствовать на себе сексуализации спорта со стороны зрителей.

По правилам Олимпиады-2020, спортсменки могут выходить на соревнованиях в закрытых комбинезонах. Но прежде такой наряд выбирали спортсмены сугубо из религиозных соображений.

Немецкие гимнастки проводили тренировки в закрытых комбинезонах и одна из них, Элизабет Зайц, объясняла, что для нее это вопрос комфорта.

— Мы хотим показать, что каждая женщина, любой может решать, что носить, — сказала она.

Ранее в скандал с олимпийской формой попала женская сборная Норвегии по пляжному гандболу.

Команду оштрафовали на €1500 за то, что спортсменки вышли на поединок Чемпионата Европы в шортах, а не бикини.

Европейская федерация гандбола заявила, что штраф наложен за использование непривлекательной одежды, которая не соответствует единым правилам пляжного гандбола.

За несколько месяцев вопрос видоизменений игровой формы в пляжном гандболе планируют рассмотреть на высшем уровне.

Экипировка пляжных гандболисток активно обсуждается уже несколько лет — некоторые спортсменки считают, что выходить на игру в бикини унизительно и видят в этом сексуализацию женского пляжного гандбола.

Так, в начале 2021 немецкие пляжные волейболистки Карла Боргер и Юлия Зуде объявили о бойкот соревнованиям в Катаре из-за требования к внешнему виду спортсменок.

Им рекомендовали выступать в трико с длинными рукавами — чтобы максимально закрыть участки женского тела, которые, согласно мусульманским традициям, не должны видеть посторонние люди.