Німецькі гімнастки виступили на Олімпійських іграх у Токіо не у звичайному гімнастичному трико, а в закритих комбінезонах. Так вони заявили про свою боротьбу зі сексуалізацією на Олімпіаді.

В одязі, що не показує ноги, напередодні виступили Сара Восс, Пауліна Шефер-Бетц, Елізабет Зайц та Кім Буї.

Дехто зі спортсменок вже робили те саме на Чемпіонаті Європи навесні 2021 року.

Член олімпійської збірної Німеччини Сара Восс пояснила, що бажає гімнасткам успіху, але перш за все відчуття безпеки. Спортсменки не повинні відчувати на собі сексуалізацію спорту з боку глядачів.

За правилами Олімпіади-2020, спортсменки можуть виходити на змаганнях у закритих комбінезонах. Але раніше таке вбрання обирали лише спортсмени з релігійних міркувань.

Німецькі гімнастки проводили тренування у закритих комбінезонах і одна з них, Елізабет Зайц, пояснювала, що для неї це питання комфорту.

– Ми хочемо показати, що кожна жінка, будь-хто, може вирішувати, що носити, – сказала Зайц.

Скандал з екіпіруванням жіночої збірної Норвегії з пляжного гандболу

Раніше у скандал із вбранням потрапила жіноча збірна Норвегії з пляжного гандболу.

Команду оштрафували на €1 500 за те, що спортсменки вийшли на поєдинок Чемпіонату Європи у шортах, а не бікіні.

Європейська федерація гандболу заявила, що штраф накладений через використання непринадного одягу, який не відповідає єдиними правилам пляжного гандболу.

Водночас упродовж найближчих місяців питання змін щодо ігрової форми у пляжному гандболі планують розглянути на найвищому рівні.

Питання екіпірування пляжних гандболісток активно обговорюється вже кілька років – деякі спортсменки вважають обов’язок виходити на гру в бікіні принизливим і вбачають в цьому сексуалізацію жіночого пляжного гандболу.

Так, на початку 2021 року німецькі пляжні волейболістки Карла Боргер і Юлія Зуде оголосили про бойкот змагань у Катарі через тамтешні вимоги до зовнішнього вигляду спортсменок.

Їм рекомендували виступати у трико з довгими рукавами – щоб максимально закрити ділянки жіночого тіла, які, згідно з мусульманськими традиціями, не мають бачити сторонні люди.