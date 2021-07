Европейская федерация гандбола оштрафовала женскую сборную Норвегии на €1,5 тыс. (48 тыс. грн) за то, что команда надела шорты вместо бикини на матч за бронзовую медаль чемпионата Европы.

Сумма штрафа за каждого игрока составляет €150.

Причину такого решения в Федерации объяснили тем, что шорты не предусмотрены едиными правилами игры в пляжный гандбол.

Он заверил, что Федерация поддерживает спортсменок и будет продолжать борьбу за изменение правил в одежде.

Министр культуры и спорта Норвегии Абид Раджа назвал такое решение Европейской федерации гандбола смешным и подчеркнул, что международное сообщество нуждается в изменениях.

Смешным показался такой способ зарабатывания денег и паралимпийской чемпионке из Великобритании Сьюзи Роджерс.

This is a ridiculous way to make money — Norway beach handball team fined £1,295 for wearing shorts instead of bikinis at European Championships | Evening Standard https://t.co/pskPMHR0VQ

— Susie Rodgers MBE ???? (@Susie_Rodgers) July 20, 2021