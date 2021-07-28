Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Вікторія Гірко |

Уплаченный гандболистками штраф за выход в шортах отдали в поддержку равенства в спорте

пляжний гандбол

Штраф в размере €1,5 тыс., который заплатила женская сборная Норвегии по гандболу за выход на соревнования в шортах, передали благотворительной организации, отстаивающей равенство прав женщин и девушек в спорте.

— Хотя изменения не могут произойти за ночь, мы хотим, чтобы эта ситуация прямо сейчас завершилась по крайней мере чем-то хорошим. Поэтому ЕФГ и пожертвовала штраф благотворительной организации, способствующей равенству в спорте, — сообщил президент Федерации Майкл Видерер.

Со своей стороны норвежская федерация гандбола поддержала участниц команды. Также на штраф отреагировали другие спортсменки, заявив, что форма женщин-гандболистов более сексуализированная, чем у мужчин.

Ведь мужчины должны играть в майках и шортах, которые лишь немного выше колена. А вот женская форма состоит из спортивного топа с глубоким вырезом, а также бикини.

Поддержали норвежских спортсменок и некоторые знаменитости, среди которых певица Pink. После такой огласки Европейская федерация гандбола заявила, что признала ситуацию, в которой находятся спортсменки, и начала консультации с Международной федерацией гандбола по изменению правил формы для женщин.

Читайте
Меня списали, когда узнали о беременности: как женщины терпят сексизм в спорте

Источник: Европейская федерация гандбола

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка