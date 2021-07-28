Уплаченный гандболистками штраф за выход в шортах отдали в поддержку равенства в спорте

Штраф в размере €1,5 тыс., который заплатила женская сборная Норвегии по гандболу за выход на соревнования в шортах, передали благотворительной организации, отстаивающей равенство прав женщин и девушек в спорте.

— Хотя изменения не могут произойти за ночь, мы хотим, чтобы эта ситуация прямо сейчас завершилась по крайней мере чем-то хорошим. Поэтому ЕФГ и пожертвовала штраф благотворительной организации, способствующей равенству в спорте, — сообщил президент Федерации Майкл Видерер.

Со своей стороны норвежская федерация гандбола поддержала участниц команды. Также на штраф отреагировали другие спортсменки, заявив, что форма женщин-гандболистов более сексуализированная, чем у мужчин.

Ведь мужчины должны играть в майках и шортах, которые лишь немного выше колена. А вот женская форма состоит из спортивного топа с глубоким вырезом, а также бикини.

Поддержали норвежских спортсменок и некоторые знаменитости, среди которых певица Pink. После такой огласки Европейская федерация гандбола заявила, что признала ситуацию, в которой находятся спортсменки, и начала консультации с Международной федерацией гандбола по изменению правил формы для женщин.

Источник: Европейская федерация гандбола