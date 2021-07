Наряду с тем, как в бизнесе и политике вводят гендерные квоты, в других сферах деятельности все еще остается место для сексизма и дискриминации в отношении женщины.

Женщины давно доказали и доказывают ежедневно, что могут быть не только на уровне с мужчинами, но и превзойти их. В управлении, политике, бизнесе, торговле и спорте.

Несмотря на это, в спортивной индустрии до сих пор царят шаблонные представления и стереотипы в отношении женщин. По поводу их тела, одежды, умений и достижений.

Спорт хотя и дает женщинам много возможностей, все же каждый раз напоминает: ты женщина, тебе нельзя, здесь надевай это, а здесь — то.

Факты ICTV разобрались, как дискриминируют женщин в спорте, почему проблема гендерного неравенства до сих пор существует и как это можно исправить.

Ольга Ляхова — украинская бегунка, которая специализируется на дистанции 800 м. В 2019 году Ольга получила лицензию на Летние Олимпийские игры в Токио.

После этого она принимала участие в отечественных и международных турнирах, а для лучшего результата поехала в высокогорную Кению и проводила тренировки там.

Потом атлетка забеременела, но не бросила физические нагрузки. Ляхова выиграла чемпионат Украины, продолжала бегать до семи месяцев беременности, а занятия спортом не прекращала до самых родов.

В мае атлетка стала матерью, однако после рождения дочери сразу начала процесс восстановления. Уже через месяц Ольга снова бегала, ведь стремилась поехать на Олимпиаду в Токио.

Тренерский штаб Федерации легкой атлетики Украины, в чьих руках была судьба Ольги на Играх-2020, единогласно решил не пускать ее на Олимпиаду. Основным аргументом стало рождение ребенка, мол, Ольге стоит беспокоиться о дочери, ведь из-за физических нагрузок может исчезнуть молоко.

Несмотря на активные тренировки атлетики, тренеры были уверены — для восстановления после родов требуется чуть ли не год, а за такой короткий промежуток времени она не смогла бы набрать нужных кондиций.

В этом году на Олимпийских играх в Токио выступают три спортсменки, которые также недавно стали матерями. Две из них родили в 2020 году, а одна — в марте 2021 года, и это не помешало им принять участие в Играх.

В июле мир спорта всколыхнуло еще одно откровенное проявление сексизма. Женская сборная Норвегии по гандболу вышла на матч в шортах вместо привычных бикини.

Спортсменки заявляли, что гандбол требует резких движений, а открытые бикини не дают им полностью сосредоточиться на игре из-за дискомфорта и постоянного чувства неловкости.

Европейская федерация гандбола оштрафовала каждую из участниц команды на €150 (более 4,7 тыс. грн) за нарушение правил игры.

На защиту норвежских гандбилосток встали другие спортсмены и чиновники.

Он подчеркнул, что Федерация гандбола борется за изменение формы еще с 2006 года. Несмотря на это, существенных изменений не происходит.

В то же время требования к мужской форме — гораздо проще. Их шорты должны быть не слишком свободными, а длина — не менее 10 см выше колена.

This is a ridiculous way to make money — Norway beach handball team fined £1,295 for wearing shorts instead of bikinis at European Championships | Evening Standard https://t.co/pskPMHR0VQ

В 2018 году в скандал попала известная американская теннисистка Серена Уильямс. Вместо привычной короткой юбки спортсменка надела для участия в турнире French Open закрытый приталенный костюм черного цвета от Nike.

После Родов Уильямс страдала от застоя крови в легких и у нее были проблемы со сгустками крови. Теннисистка объясняла журналистам, что комфортно чувствует себя в лосинах, кроме того, это хорошо для циркуляции крови.

Чиновники же восприняли такой костюм Серены Уильямс негативно, назвали его неприемлемым и запретили одевать в следующем сезоне.

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли заявил о необходимости сделать правила чемпионата более строгими. Он отметил, что со следующего сезона организаторы будут тщательно следить за формой теннисистов и в случае ее несоответствия не пустят на корт.

В защиту Серены Уильямс выступили поклонники. А компания Nike опубликовала сообщение в соцсетях с подписью: Вы можете забрать у супергероя его костюм, но не суперсилу.

You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers. #justdoit pic.twitter.com/dDB6D9nzaD

— Nike (@Nike) August 25, 2018