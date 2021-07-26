Наряду с тем, как в бизнесе и политике вводят гендерные квоты, в других сферах деятельности все еще остается место для сексизма и дискриминации в отношении женщины.

Женщины давно доказали и доказывают ежедневно, что могут быть не только на уровне с мужчинами, но и превзойти их. В управлении, политике, бизнесе, торговле и спорте.

Несмотря на это, в спортивной индустрии до сих пор царят шаблонные представления и стереотипы в отношении женщин. По поводу их тела, одежды, умений и достижений.

Спорт хотя и дает женщинам много возможностей, все же каждый раз напоминает: ты женщина, тебе нельзя, здесь надевай это, а здесь — то.

Факты ICTV разобрались, как дискриминируют женщин в спорте, почему проблема гендерного неравенства до сих пор существует и как это можно исправить.

Не взяли на Олимпиаду из-за недавней беременности

Ольга Ляхова — украинская бегунка, которая специализируется на дистанции 800 м. В 2019 году Ольга получила лицензию на Летние Олимпийские игры в Токио.

После этого она принимала участие в отечественных и международных турнирах, а для лучшего результата поехала в высокогорную Кению и проводила тренировки там.

Потом атлетка забеременела, но не бросила физические нагрузки. Ляхова выиграла чемпионат Украины, продолжала бегать до семи месяцев беременности, а занятия спортом не прекращала до самых родов.

В мае атлетка стала матерью, однако после рождения дочери сразу начала процесс восстановления. Уже через месяц Ольга снова бегала, ведь стремилась поехать на Олимпиаду в Токио.

— Моей основной целью и мотивацией на эти Олимпийские игры была не медаль, а возможность вдохновить и показать хороший пример людям, что даже, едва родив ребенка, можно быстро вернуться в форму и представлять Украину на самом грандиозном празднике спорта — Олимпийских играх. Лицензия у меня была, оставалось надеяться, что меня поддержит тренерский штаб ФЛАУ, и я смогу принять участие в Играх. Но, к сожалению этого, не произошло, — делится спортсменка в комментарии Фактам ICTV.

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Тренерский штаб Федерации легкой атлетики Украины, в чьих руках была судьба Ольги на Играх-2020, единогласно решил не пускать ее на Олимпиаду. Основным аргументом стало рождение ребенка, мол, Ольге стоит беспокоиться о дочери, ведь из-за физических нагрузок может исчезнуть молоко.

Несмотря на активные тренировки атлетики, тренеры были уверены — для восстановления после родов требуется чуть ли не год, а за такой короткий промежуток времени она не смогла бы набрать нужных кондиций.

— Это неосознанное проявление сексизма. Меня просто списали, как только узнали, что я беременна. А также решили, что я не готова ехать на Олимпийские игры. Я все равно до последнего верила в поддержку, но чуда не произошло. И хотя даже президент федерации был на моей стороне, он один не смог что-то изменить.

В этом году на Олимпийских играх в Токио выступают три спортсменки, которые также недавно стали матерями. Две из них родили в 2020 году, а одна — в марте 2021 года, и это не помешало им принять участие в Играх.

Шорты вместо бикини

В июле мир спорта всколыхнуло еще одно откровенное проявление сексизма. Женская сборная Норвегии по гандболу вышла на матч в шортах вместо привычных бикини.

Спортсменки заявляли, что гандбол требует резких движений, а открытые бикини не дают им полностью сосредоточиться на игре из-за дискомфорта и постоянного чувства неловкости.

Европейская федерация гандбола оштрафовала каждую из участниц команды на €150 (более 4,7 тыс. грн) за нарушение правил игры.

На защиту норвежских гандбилосток встали другие спортсмены и чиновники.

— Должен быть свободный выбор в стандартизированных рамках. Спортсменам должно быть комфортно в одежде. Мы очень гордимся девушками, которые во время чемпионата Европы подняли эту тему и заявили, что это нужно менять, — отметил глава Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио.

Он подчеркнул, что Федерация гандбола борется за изменение формы еще с 2006 года. Несмотря на это, существенных изменений не происходит.

В то же время требования к мужской форме — гораздо проще. Их шорты должны быть не слишком свободными, а длина — не менее 10 см выше колена.

This is a ridiculous way to make money — Norway beach handball team fined £1,295 for wearing shorts instead of bikinis at European Championships | Evening Standard https://t.co/pskPMHR0VQ — Susie Rodgers MBE ???? (@Susie_Rodgers) July 20, 2021

Скандал с формой Серены Уильямс

В 2018 году в скандал попала известная американская теннисистка Серена Уильямс. Вместо привычной короткой юбки спортсменка надела для участия в турнире French Open закрытый приталенный костюм черного цвета от Nike.

После Родов Уильямс страдала от застоя крови в легких и у нее были проблемы со сгустками крови. Теннисистка объясняла журналистам, что комфортно чувствует себя в лосинах, кроме того, это хорошо для циркуляции крови.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

Чиновники же восприняли такой костюм Серены Уильямс негативно, назвали его неприемлемым и запретили одевать в следующем сезоне.

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли заявил о необходимости сделать правила чемпионата более строгими. Он отметил, что со следующего сезона организаторы будут тщательно следить за формой теннисистов и в случае ее несоответствия не пустят на корт.

В защиту Серены Уильямс выступили поклонники. А компания Nike опубликовала сообщение в соцсетях с подписью: Вы можете забрать у супергероя его костюм, но не суперсилу.

You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers. #justdoit pic.twitter.com/dDB6D9nzaD — Nike (@Nike) August 25, 2018

В ответ на критику спустя несколько дней теннисистка вышла на корт в балетной пачке, спортивном трико и колготках.

Есть прогресс

Несмотря на подобные откровенные проявления дискриминации и сексизма в спорте, существуют и удачные примеры демонстрации усилий для гендерного равенства.

Одним из проявлений этого являются нынешние Олимпийские игры в Токио. Это первая Олимпиада, которую проводят с соблюдением принципа гендерного равенства, ведь почти половина участников — женщины. Организаторы добавили в программу соревнований больше женских видов спорта.

Кроме того, на открытии впервые в истории национальные флаги несли два человека — и мужчина, и женщина. То же самое касается трансляций соревнований — эфирное время должно быть одинаково посвящено и женским, и мужским соревнованиям.

Планируется, что Олимпийские игры в Париже, которые состоятся уже в 2024 году, станут полностью гендерно равными.

В этом году четыре немецкие гимнастки выступили на Олимпийских играх в закрытых комбинезонах вместо привычных открытых трико.

Правила этого вида спорта не запрещают закрытой формы, но ранее гимнастки это делали преимущественно из-за религиозных принципов. На этот раз немки хотели привлечь внимание к проблеме сексуализации тел спортсменок, и способствовать тому, чтобы они чувствовали себя безопаснее.

— Мы хотим показать, что каждая женщина может решать, что носить, — заявила одна из гимнасток, Элизабет Зайц.

Почему это происходит

Чтобы выяснить причины, почему в XXI веке в спорте еще есть место для дискриминации и сексизма в отношении женщин, Факты ICTV пообщались с Анной Бредовой — специалисткой по коммуникации ООН Женщины в Украине.

По ее словам, одной из причин является то, что в спорте продолжают разделять мужчин и женщин.

— Проблема гендерной дискриминации как социального явления особенно проявляется в спорте, который продолжает разделять мужчин и женщин. Когда говорят футбол, то не говорят мужской футбол, ведь якобы говорится о “настоящем” футболе, в который могут играть только мужчины.

В то же время виды спорта, где соревнуются женские команды, всегда подчеркиваются словом женский — это ничто иное, как поддержка гендерной сегрегации в спорте уже на уровне даже самих названий.

Спортивная форма чаще всего является инструментом эротизации тел атлеток. К соревнованиям хотят привлечь больше внимания благодаря откровенному наряду спортсменок.

— Многие международные федерации, такие как Международная федерация бадминтона (BWF), Международная федерация волейбола (FIVB), для того, чтобы повысить популярность данных видов спорта, решили ввести обязательный дресс-код. Согласно новым правилам, всем спортсменкам приписывалось выходить на площадку в коротких юбках. В то же время мужчины в большинстве видов спорта носят закрытую форму. Поэтому возникает вопрос, почему же женщины-спортсменки должны кардинально отличаться?

Представительница ООН Женщины называет и другие причины проявления дискриминации женщин в спорте:

Большинство должностей в органах управления занимают мужчины.

Женский спорт реже освещается в СМИ.

Женщины в спорте получают меньшую зарплату, чем мужчины.

У женщин меньше ресурсов для занятий спортом.

Проблема насилия.

Более жесткие требования к внешнему виду и весу женщин.

— Это происходит из-за стереотипных представлений о гендерных ролях, которые особенно мощные в спорте. Долгое время спорт считался платформой только для мужчин, из-за того что именно мужчинам общество отводило такие черты характера, как выносливость, сила, состязательность, которые считались сугубо маскулинными.

Женщина должна быть слабой, хрупкой, а потому не имела своего места в спорте. Также в СМИ мало представлены спортивные достижения женщин, а потому они остаются почти незаметными. Речь в отношении женщин в спорте непропорционально сосредоточена на внешности, одежде и личной жизни.

Исследования показали, что среди распространенных словосочетаний для спортсменок есть такие, которые включают возраст, старше она или моложе, замужем или не замужем.

В то же время наиболее популярные комбинации слов для мужчин-спортсменов определяют конкретные качества: быстрый, сильный, большой и крепкий. Даже сегодня женщин-спортсменок чаще в СМИ определяют из-за их мужчин — до сих пор можно услышать такие выражения, как жена известного футболиста стала чемпионкой мира, — объясняет Анна Бредовая.

По мнению специалистки, до искоренения гендерной дискриминации в спорте во всем мире еще очень далеко, однако уже сейчас можно принять комплекс мер по улучшению положения женщин.

Как решить проблему сексизма в спорте: