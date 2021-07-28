Сплачений гандболістками штраф за вихід у шортах віддали на підтримку рівності у спорті

Штраф у розмірі €1,5 тис., який заплатила жіноча збірна Норвегії з гандболу за вихід на змагання в шортах, передали благодійній організації, яка відстоює рівність прав жінок і дівчат у спорті.

– Хоча зміни не можуть статися за ніч, ми хочемо, щоб ця ситуація просто зараз завершилася принаймні чимось хорошим. Тому ЄФГ і пожертвувала штраф благодійній організації, що сприяє рівності в спорті, – повідомив президент Федерації Майкл Відерер.

Зі свого боку норвезька федерація гандболу підтримала учасниць команди. Також на штраф відреагували інші спортсменки, заявивши, що форма жінок-гандболістів більш сексуалізована, ніж у чоловіків.

Адже чоловіки мусять грати у майках і шортах, які лише трошки вище за коліна. А от жіноча форма складається зі спортивного топу із глибоким вирізом, а також бікіні.

Підтримали норвезьких спортсменок і деякі знаменитості, серед яких співачка Pink. Після такого розголосу Європейська федерація гандболу заявила, що визнала ситуацію, в якій перебувають спортсменки, і розпочала консультації з Міжнародною федерацією гандболу щодо зміни правил форми для жінок.

Джерело: Європейська федерація гандболу