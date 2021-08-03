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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Вслед за Шевченко: Шовковский уходит из тренерского штаба украинской сборной

олександр шовковський

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский вслед за Андреем Шевченко попрощался со сборной Украины по футболу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Шовковский поблагодарил Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу нашей сборной и президента УАФ Андрея Павелко, который поддержал его кандидатуру.

— Хочу поблагодарить каждого, с кем пришлось сотрудничать в этот период — от медицинского персонала до административного, — отметил Шовковский.

По мнению украинца, это были фантастические три года, где он работал с профессионалами своего дела. Шовковский отметил, что украинская сборная прошла замечательный путь от Лиги Наций к фантастическому выступлению в квалификации к Евро-2020.

Стоит отметить, что во время его работы с нашей сборной украинские футболисты впервые смогли попасть в топ-8 сильнейших команд Европы.

Украинец выразил уверенность, что работа украинского тренерского штаба станет фундаментом для еще более успешного выступления наших футболистов.

Накануне Андрей Шевченко ушел с должности главного тренера сборной Украины по футболу. Спортсмен отметил, что его контракт с УАФ подошел к концу. Он работал с нашими футболистами пять лет.

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Фото: Dreamstime

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