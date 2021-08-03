Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский вслед за Андреем Шевченко попрощался со сборной Украины по футболу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Шовковский поблагодарил Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу нашей сборной и президента УАФ Андрея Павелко, который поддержал его кандидатуру.

— Хочу поблагодарить каждого, с кем пришлось сотрудничать в этот период — от медицинского персонала до административного, — отметил Шовковский.

По мнению украинца, это были фантастические три года, где он работал с профессионалами своего дела. Шовковский отметил, что украинская сборная прошла замечательный путь от Лиги Наций к фантастическому выступлению в квалификации к Евро-2020.

Стоит отметить, что во время его работы с нашей сборной украинские футболисты впервые смогли попасть в топ-8 сильнейших команд Европы.

Украинец выразил уверенность, что работа украинского тренерского штаба станет фундаментом для еще более успешного выступления наших футболистов.

Накануне Андрей Шевченко ушел с должности главного тренера сборной Украины по футболу. Спортсмен отметил, что его контракт с УАФ подошел к концу. Он работал с нашими футболистами пять лет.