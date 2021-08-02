Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

СМИ назвали двух кандидатов на пост главного тренера сборной Украины

Михайличенко, Маркевич, Ребров

Новым главным тренером сборной Украины может стать украинский специалист Мирон Маркевич.

По информации Meta-ratings.com.ua, именно главе Комитета сборных УАФ предложат возглавить национальную команду до конца 2021 года.

Если Маркевич с разных причин откажется стать у руля сине-желтых, то следующим кандидатом на эту должность является вице-президент УАФ и экс-тренер Динамо Киев Алексей Михайличенко.

А вот главным претендентом на пост тренера сборной Украины называют Сергея Реброва. Но сейчас он — главный тренер ФК Аль-Айн из ОАЭ. Есть вероятность, что ради работы со сборной Украины Ребров разорвет соглашение с эмиратским клубом до конца года.

31 июля закончился контракт главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко и его тренерского штаба с Украинской ассоциацией футбола.

9 августа состоится Исполком УАФ, где проанализируют ситуацию с тренерским штабом национальной сборной Украины.

Национальная сборная Украины по футболу в августе сыграет два матча в рамках отбора на чемпионат мира по футболу — против Казахстана и Франции.

Читайте
Они подарили своим фанатам незабываемый турнир: УЕФА о выступлении сборной Украины

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка