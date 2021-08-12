В УАФ сказали, когда будет принято решение о преемнике Шевченко

Тренер сборной Украины по футболу будет назначен не раньше, чем на следующей неделе.
Соответствующую информацию подтвердил глава пресс-службы Украинской ассоциации футбола Ярема Городчук.
Изначально в УАФ планировали определиться с назначением главного тренера к 12 августа, однако этого так и не произошло.
— Вероятнее всего, решение о назначении будет принято в начале следующей недели, – сообщил он.
Одним из возможных кандидатов называли Мирона Маркевича, однако в одном из последних интервью он заявил, что ему никакие предложения не поступали.
Более того, он считает, что коуча стоило назначить еще тогда, когда Андрей Шевченко ушел в отставку.
Напомним, срок действия контракта Шевченко с УАФ завершился 1 августа.
После этого Маркевич утверждал, что главным тренером сборной будет назначен бывший коуч Динамо Киев Сергей Ребров.
Экс-глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола пожелал ему удачи и пообещал всячески предоставлять свою поддержку.
Фото: УАФ