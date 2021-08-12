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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

В УАФ сказали, когда будет принято решение о преемнике Шевченко

Збірна України з футболу на Євро-2020

Тренер сборной Украины по футболу будет назначен не раньше, чем на следующей неделе.

Соответствующую информацию подтвердил глава пресс-службы Украинской ассоциации футбола Ярема Городчук.

Изначально в УАФ планировали определиться с назначением главного тренера к 12 августа, однако этого так и не произошло.

— Вероятнее всего, решение о назначении будет принято в начале следующей недели, – сообщил он.

Одним из возможных кандидатов называли Мирона Маркевича, однако в одном из последних интервью он заявил, что ему никакие предложения не поступали.

Более того, он считает, что коуча стоило назначить еще тогда, когда Андрей Шевченко ушел в отставку.

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Напомним, срок действия контракта Шевченко с УАФ завершился 1 августа.

После этого Маркевич утверждал, что главным тренером сборной будет назначен бывший коуч Динамо Киев Сергей Ребров.

Экс-глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола пожелал ему удачи и пообещал всячески предоставлять свою поддержку.

Фото: УАФ

Источник: Радио Свобода

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