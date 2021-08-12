В УАФ сказали, коли ухвалять рішення щодо наступника Шевченка

Тренера збірної України з футболу буде призначено не раніше наступного тижня.
Відповідну інформацію підтвердив керівник пресслужби Української асоціації футболу Ярема Городчук.
Спочатку в УАФ планували визначитися із призначенням головного тренера до 12 серпня, але цього так і не сталося.
– Швидше за все, рішення щодо призначення буде ухвалено на початку наступного тижня, – повідомив він.
Одним із можливих кандидатів називали Мирона Маркевича, проте в одному з останніх інтерв’ю він заявив, що йому пропозиції не надходили.
Більш того, він вважає, що коуча треба було призначити ще тоді, коли Андрій Шевченко пішов у відставку.
Нагадаємо, термін дії контракту Шевченка з УАФ завершився 1 серпня.
Після цього Маркевич стверджував, що головним тренером збірної буде призначено колишнього коуча Динамо Київ Сергія Реброва.
Екс-голова Комітету збірних Української асоціації футболу побажав йому удачі та пообіцяв всіляко надавати свою підтримку.
Фото: УАФ