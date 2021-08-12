Олимпиада-2020: Александр Хижняк вернулся в Украину после Игр

Серебряный призер летних Олимпийских игр-2020 Александр Хижняк вернулся в Украину после завершения соревнований.

В ожидании рейса из Дохи, которым летел наш призер, в Борисполе собрались поклонники из его родного города Полтавы с цветами и караваем, а также представители средств массовой информации.

Самого Александра после выхода из транзитной зоны встретили словами: Поздравляем и Хижняк — чемпион!

После того, как боксеру вручили каравай и цветы, его начали поздравлять и обнимать его знакомые и родственники, а на фоне было слышно как звучит казацкий марш Гей, наливайте повнії чари.

Перед пресс-конференцией для СМИ Хижняк продемонстрировал свой олимпийский трофей — серебряную медаль.

В весовой категории до 75 кг Александр Хижняк завоевал серебро Олимпиады-2020. В финале он уступил нокаутом боксеру из Бразилии Геберту Консейсану.

Хижняк побеждал по судейским запискам первых два раунда, но в решающем, третьем, пропустил роковой удар, который стоил ему золота соревнований.

Александр упал на канвас ринга, но сумел быстро подняться, однако рефери не стал отсчитывать время и зафиксировал победу бразильца.

Олимпийские игры-2020 в Токио прошли с 24 июля по 9 августа. В медальном зачете Украина заняла 44 место, завоевав 19 наград: одно золото, шесть серебряных медалей и 12 бронзовых.

Фото: Андрей Ковальский